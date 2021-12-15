Beşiktaş derbisinde daha güçlü kadro!

Gaziantep deplasmanında kaybeden Fenerbahçe'de gündem artık derbi olacak. Cezası biten İrfan Can Kahveci takımdaki yerini alabilecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş derbisinde daha güçlü kadro!
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15 Aralık 2021 08:18
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Gaziantep deplasmanında kaybeden Fenerbahçe'de gündem artık derbi olacak.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de cezası biten İrfan Can Kahveci takımdaki yerini alabilecek. Özellikle Mesut Özil ile iyi bir uyum yakalayan yıldız futbolcunun dönüşü hücum gücünü arttıracak.

Sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Valencia ve Mert Hakan Yandaş da Beşiktaş maçında kadroda olacak.

Sarı-lacivertliler bu sayede 19 Aralık Pazar günü oynanacak derbiye son dönemdeki en güçlü kadrolarından biriyle çıkacak. 


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