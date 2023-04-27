Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaraylı futbolculara müjde!

Galatasaray'da nisan ayının transfer taksitleri, Beşiktaş derbisi de düşünülerek hesaplara yatırıldı.



Geçmiş dönemden kalan kısa vadeli alacakları da geçtiğimiz haftalarda ödeyen Galatasaray Yönetimi'nin böylece takıma borcu kalmadı.



Galibiyet primlerini de haftası haftasına ödeyen Sarı-Kırmızılılar, şimdi futbolculardan derbi zaferi bekliyor.



FLORYA'DA MORAL MOTİVASYON ZİYARETLERİ



Galatasaray'da Beşiktaş maçına yönelik motivasyon çalışmaları başladı. İpleri sıkı tutan Sarı-Kırmızılı yönetim, Karagümrük beraberliği nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan teknik ekibe tam destek verdi.



Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur'un, Okan Buruk'la bizzat görüştüğü ve güven mesajlarını ilettiği öğrenildi. Florya'da bir hamle de takım için yapılırken, yönetimden yine bir prim müjdesi geldi.



Son Karagümrük maçı için 6 milyon TL galibiyet primi belirleyen Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş derbisine özel olarak 10 milyon TL'lik zafer primi açıkladı.



