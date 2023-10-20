Beşiktaş derbilerde kaybetmiyor

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında oldukça zor anlar yaşamış ve mücadeleyi 3-1 kaybetmişti. Kartal, sahasında oynadığı futbolla Cimbom'u evine puansız göndermişti.
Gözler, bu hafta oynanacak dev derbideyken Beşiktaş, maç öncesinde son dönemde ortaya koyduğu istatistiklerle göze çarpıyor.
DERBİLERDE KAYBETMİYOR
Galatasaray, üst üste çıktığı 22 resmi maçı da kaybetmedi. Aslan, son yenilgisini; 30 Nisan 2023'te 3-1'lik skorla Beşiktaş deplasmanında yaşadı.
Ayrıca Siyah-Beyazlılar, son dönemde derbi performansı ile öne çıktı.
Kartal, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 yendi, İnönü'de de Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
Gözler, bu hafta oynanacak dev derbideyken Beşiktaş, maç öncesinde son dönemde ortaya koyduğu istatistiklerle göze çarpıyor.
DERBİLERDE KAYBETMİYOR
Galatasaray, üst üste çıktığı 22 resmi maçı da kaybetmedi. Aslan, son yenilgisini; 30 Nisan 2023'te 3-1'lik skorla Beşiktaş deplasmanında yaşadı.
Ayrıca Siyah-Beyazlılar, son dönemde derbi performansı ile öne çıktı.
Kartal, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 yendi, İnönü'de de Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.