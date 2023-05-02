Beşiktaş derbilerde büyük üstünlük kurdu

Türk futbolunun üç dev ekibi arasındaki rekabette son dönemde Beşiktaş önde. Özellikle de Şenol Güneş'in siyah-beyazlıları devraldığı 2015-16 sezonundan bu yana üç büyükler arasında oynanan lig derbilerinde… Kara Kartal söz konusu dönemde oynadığı 32 derbide 14 galibiyet aldı; yüzde 44'lük başarı oranı tutturdu. 52 puan toplayan siyah-beyazlılara, ezeli rakiplerinden yaklaşan bile olmadı.Puan tablosunda 37 ile ikinci sırayı alan Fenerbahçe derbi galibiyetlerinde üç büyükler arasında en gerideki takım. Kanarya'nın 7 galibiyeti yani yüzde 22'lik kazanma oranı var. Bununla birlikte Fenerbahçe 16 beraberlik yaşadı. Galatasaray'ın oynadığı 31 derbide 8 galibiyetine karşı tam 13 mağlubiyeti bulunuyor; Sarı-kırmızılılar oynadığı derbilerin yüzde 42'sini kaybetti. Galatasaray, üçlü rekabette 34 puanla son sıradaki ekip.Beşiktaş, 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 14 lig derbisi oynadı. Bunların sekizini kazanan Kara Kartal altı da beraberlik yaşadı, yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlıların yeni stadında bir derbi yenilgisi var o da Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen maç…Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde maç başına 2.26 puan ortalaması tutturdu. Siyah-beyazlılar kurt hoca yönetiminde iki ezeli rakibini de yendi. Kartal, Güneş ile maç başına 1.9 gol ortalaması yakaladı.