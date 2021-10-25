Beşiktaş, derbide penaltı bekledi!

Beşiktaş ile Galatasaray derbisinin 28. dakikasında siyah beyazlılar penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, derbide penaltı bekledi!
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25 Ekim 2021 20:44
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 28. dakikasında hakem Fırat Aydınus ve yan hakemin verdiği karar tartışıldı.

Josef'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alex Teixeira, Marcao ve Nelsson ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular Aydınus'a penaltı itirazında bulunurken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR Hakemi Mete Kalkavan da pozisyonla ilgili Fırat Aydınus'a bir uyarıda bulunmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar ise sosyal medyada pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde isyan ettiler.



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.


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