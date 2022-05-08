Beşiktaş, derbide ikinci kez penaltı kazandı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 27. dakikada ikinci kez penaltı kazandı.
Siyah-beyazlılarda 27. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Kenan Karaman, Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Ghezzal, topu ağlara gönderdi ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.
Beşiktaş, 7. dakikada da Novak'ın eline çarpan top sonrası penaltı kazanmış, Batshuayi o penaltı atışından yararlanamamıştı.
Siyah-beyazlılarda 27. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Kenan Karaman, Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Ghezzal, topu ağlara gönderdi ve skora 1-1'lik dengeyi getirdi.
Beşiktaş, 7. dakikada da Novak'ın eline çarpan top sonrası penaltı kazanmış, Batshuayi o penaltı atışından yararlanamamıştı.
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