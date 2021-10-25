Beşiktaş, derbide iki kez penaltı bekledi!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 28. dakikasında hakem Fırat Aydınus ve yan hakemin verdiği karar tartışıldı.Josef'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alex Teixeira, Marcao ve Nelsson ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular Aydınus'a penaltı itirazında bulunurken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR Hakemi Mete Kalkavan da pozisyonla ilgili Fırat Aydınus'a bir uyarıda bulunmadı. Beşiktaşlı taraftarlar ise sosyal medyada pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde isyan ettiler.Beşiktaş, maçın 58. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Korner sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde Cyle Larin topu önünde buldu. Larin topa vuracakken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Fırat Aydınus, VAR'ı bekledi ancak uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi.Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.