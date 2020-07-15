Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2020 20:52
Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. 

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun oynadı ve minik kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına 16 Temmuz'da yapacağı idmanla devam edecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için