Beşiktaş deplasmanlarda kan kaybediyor: 5 maçta 12 puan

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü performansını Medipol Başakşehir karşısında da sürdürdü.Dış sahada şu ana dek sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada da puan kaybı yaşadı.Söz konusu karşılaşmalarda Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile de 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe'ye 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.Deplasmandaki 6 maçta 6 puan alan siyah-beyazlı ekip, 12 puan yitirdi.