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Beşiktaş deplasmanlarda kan kaybediyor: 5 maçta 12 puan

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 5 deplasman maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Kaynak: AA
Beşiktaş deplasmanlarda kan kaybediyor: 5 maçta 12 puan
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03 Kasım 2018 22:09
Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü performansını Medipol Başakşehir karşısında da sürdürdü.

Dış sahada şu ana dek sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada da puan kaybı yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile de 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe'ye 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Deplasmandaki 6 maçta 6 puan alan siyah-beyazlı ekip, 12 puan yitirdi.

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