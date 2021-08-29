'Beşiktaş deplasmanında herkes böyle oynayamaz'

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.



Yayıncı kuruluşa konuşan Atılay Canel "Bence çok iyi oynadık. Herkes Beşiktaş deplasmanında böyle oynayamaz. İyi oynadık. Biraz daha pozisyon yaratmamız lazım. Biraz daha iyi top çevirsek daha fazla pozisyon olurdu. Haftaya yine çalışacağız. İki tarafın pozisyonları vardı. Onlar attı, biz atamadık. Bu maçlar böyle gidiyor." dedi.



Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, ilk yarıda ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.



Nasıl oynayacaklarını planlayarak geldiklerini vurgulayan Canel, şunları kaydetti:



"Karşımızda geçen senenin hakkıyla şampiyon olan takımı vardı. Oyun felsefemizi ortaya koyduk. Maç gitti geldi, şanslarımızı değerlendirsek oyun şekli farklı olabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti. Direkten dönen bir top vardı. Beşiktaş takımı 10 kişi kaldıktan sonra kapandı. Biz geçişlerde paslarımızı daha çabuk oynasaydık farklı olurdu."



