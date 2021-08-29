"Beşiktaş deplasmanında herkes böyle oynayamaz"

Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Beşiktaş deplasmanında herkes böyle oynayamaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 02:22
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Atılay Canel "Bence çok iyi oynadık. Herkes Beşiktaş deplasmanında böyle oynayamaz. İyi oynadık. Biraz daha pozisyon yaratmamız lazım. Biraz daha iyi top çevirsek daha fazla pozisyon olurdu. Haftaya yine çalışacağız. İki tarafın pozisyonları vardı. Onlar attı, biz atamadık. Bu maçlar böyle gidiyor." dedi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, ilk yarıda ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

Nasıl oynayacaklarını planlayarak geldiklerini vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

"Karşımızda geçen senenin hakkıyla şampiyon olan takımı vardı. Oyun felsefemizi ortaya koyduk. Maç gitti geldi, şanslarımızı değerlendirsek oyun şekli farklı olabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti. Direkten dönen bir top vardı. Beşiktaş takımı 10 kişi kaldıktan sonra kapandı. Biz geçişlerde paslarımızı daha çabuk oynasaydık farklı olurdu."


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.