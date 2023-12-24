Beşiktaş deplasmanda zorlanmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 95-71 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Almina Kocabaş, Sami İrek
İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 23, Cave 15, Davis 9, Robinson 13, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 3, Yağmur Cangüven, Büşra Akgün 3, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3
Beşiktaş: Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Zümrüt Karahan, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu 3
1. Periyot: 19-25
Devre: 37-48
3. Periyot: 53-75
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Almina Kocabaş, Sami İrek
İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 23, Cave 15, Davis 9, Robinson 13, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 3, Yağmur Cangüven, Büşra Akgün 3, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3
Beşiktaş: Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Zümrüt Karahan, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu 3
1. Periyot: 19-25
Devre: 37-48
3. Periyot: 53-75
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