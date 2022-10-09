Beşiktaş deplasmanda yüksekten uçtu

Beşiktaş bu sezon 4 deplasman maçına çıktı. Valerien Ismael ve öğrencilerinin dış sahada maç kaybetmemesi dikkati çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş deplasmanda yüksekten uçtu
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09 Ekim 2022 11:23
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların geride kalan haftalardaki deplasman performansı dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon 4. kez bir dış saha maçına çıktı. Siyah-beyazlılar 4 deplasman maçında da kaybetmedi.

BU SEZONKİ DEPLASMAN KARNESİ

Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti. İstanbulspor ile 2-2 biten mücadelenin ardından ise siyah-beyazlılar dış sahadaki Giresunspor maçını tek golle kazanmayı bildi. Beşiktaş dış sahada bu sezon 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, 8 puan topladı. 

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