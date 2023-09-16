Beşiktaş deplasmanda Trabzon'la karşılaşacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş deplasmanda Trabzon'la karşılaşacak
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16 Eylül 2023 15:11
eşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü (yarın) Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

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