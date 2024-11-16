Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-1 kaybetti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-1 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-1 kaybetti
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16 Kasım 2024 21:36
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-1 kaybetti.

Salon: Aksaray

Hakemler: İlhan Burhan, Çağlar Bilal

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç)

Setler: 25-19, 25-20, 20-25, 26-24

Süre: 126 dakika (33, 30, 31, 32)

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