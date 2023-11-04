Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak
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04 Kasım 2023 12:49
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Ekim Pazar Günü yarın Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

5 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.

AMIR KART CEZALISI

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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