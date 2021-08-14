Beşiktaş Denswil ile anlaştı, kulübünü ikna etmeye çalışıyor

Savunma takviyesi arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son ismin Hollandalı Stefano Denswil olduğu belirtildi.



Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada stoper takviyesi yapması kesinleşirken Bolognalı Stefano Denswil ile anlaşmaya vardığı İtalyan basının tarafından yazıldı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın İtalyan ekibine yapacağı teklifin beklendiği ifade edildi.



Sol ayaklı stoper olan ve aynı zamanda sol bek de oynayabilen Stefano Denswil, Ajax altyapısından yetişip 2015'te Club Brugge'e transfer olmuştu.



2019'da adım attığı Bologna'da 31 lig maçına çıkan Denswil Serie A'da 2353 dakika süre almıştı.



