Beşiktaş, Denizli'de bir ilki yaşadı

Süper Lig'in ilk 4 karşılaşmasında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, maç oynamadan geçtiği 5. haftanın ardından 6. haftada Yukatel Denizlispor'u takviye edilmiş kadrosuyla 3-2 yendi. Beşiktaş camiasını sevindiren konulardan biri de santrforların gol attığı bir maçın galibiyetle sonuçlanması oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Denizli'de bir ilki yaşadı
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27 Ekim 2020 14:42
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, 42 gün sonra sezona yeni bir başlangıç yaptı.

Lige 4 Ekim'deki Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ama sonrasında oynadığı 3 maçta bir beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile takviye edilmiş kadrosuyla Yukatel Denizlispor maçından galibiyetle ayrılmasını bildi.

Süper Lig'in 5. haftasını da maç yapmadan bay geçen Beşiktaş, 5 maçta 2 galibiyetle ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak 18. sıradan 12. sıraya çıktı.  

- Deplasman galibiyetleriyle gidiyor 

Beşiktaş, deplasmanda aldığı galibiyetlerle lige tutundu.

Sahasındaki 2 maçta birer galibiyet ve yenilgiyle bir puan çıkarabilen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 maçta ise 2 galibiyet ve bir yenilgiyle 6 puan aldı.

Deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a 3-2 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'a ise 4-1 mağlup oldu. 

- Geçen sezonki kabustan çıktı 

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor galibiyetiyle geçen sezon başlangıcındaki benzer kabustan da kurtuldu.

Geçen sezon yaptığı ilk 4 maçtakine benzer bir performansla başlayan siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'in 5. karşılaşmasında bu kabustan çıkış sinyali verdi.

Beşiktaş, geçen sezonun ilk 5 maçında sadece bir kez kazanabilirken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puanda kalmıştı. Siyah-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonun ilk 5 maçında aldığı 7 puanla en kötü başlangıçlardan birini yaşamaktan da kurtuldu. 

- Santrforlarının gol attığı maçta ilk galibiyet  

Beşiktaş camiasını sevindiren konulardan biri de santrforların gol attığı bir maçın galibiyetle sonuçlanması oldu.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynanan 6 maçta santforlar 3 kez gole katkıda bulundu.

Cyle Larin'in ligde gol attığı maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ismin fileleri havalandırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK mücadelesinden 3-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, bir başka santrforu Güven Yalçın'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda gol sevinci yaşadığı Rio Ave maçının normal ve uzatma süresini 1-1 beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibin Yukatel Denizlispor'u 3-1 yendiği maçta ise Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar ve Larin attıkları gollerle takımlarına katkı verdi. 



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