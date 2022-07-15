BEŞİKTAŞ İLE DENEME ANTRENMANA ÇIKACAK

TODOROVSKI İÇİN HOCASINDAN AÇIKLAMA

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Makedon basınınından bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; Beşiktaş, orta saha oyuncusu Filip Todoroski ile yakından ilgileniyor.Makedon ekibi Pobeda'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcu için teknik direktörü Boban Babunski'den bir açıklama geldi. Babunski, futbolcunun Beşiktaş ile deneme antrenmanlarına çıkacağını ifade etti.Boban Babunski, "Prova için Beşiktaş'a gidecek. Geldikten hemen sonra antrenmanlarda büyük bir yetenek olduğunu görmüştüm. Önünde parlak bir gelecek var" diye konuştu.