Beşiktaş, Dembele için son aşamada

Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bournemouth forması giyen Siriki Dembele için son aşamaya geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Dembele için son aşamada
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26 Ağustos 2022 09:07
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor. İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
 
İngiliz kulübü, oyuncusu için 2.3 milyon euro satın alma opsiyonunu kabul etti. Ancak bu opsiyonun zorunlu şekilde imzalanması isteniyor. Beşiktaş Yönetimi ise zorunlu satın alma konusuna karşı. Oyuncunun performansına göre bu durumun değerlendireceklerini düşünüyor. Taraflar arasında şimdilik tek pürüzün bu olduğu kaydedildi.

KAZANCI ÇOK YOĞUN

Oyuncu tarafıyla yapılan müzakerelerde herhangi bir sorun olmadığı da gelen haberler arasında. Dembele'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve şartlarda herhangi bir zorluk çıkarmadan teklifi kabul ettiği kaydedildi. Dembele için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Ceyhun Kazancı'nın hafta başına kadar bu konuya da netlik kazandırması bekleniyor.



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