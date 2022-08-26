Beşiktaş, Dembele için son aşamada

Transfer çalışmalarını sürdürenson olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibiforması giyenkiralayarak yapmak istiyor. İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.İngiliz kulübü, oyuncusu içinsatın alma opsiyonunu kabul etti. Ancak bu opsiyonun zorunlu şekilde imzalanması isteniyor. Beşiktaş Yönetimi ise zorunlu satın alma konusuna karşı. Oyuncunun performansına göre bu durumun değerlendireceklerini düşünüyor. Taraflar arasında şimdilik tek pürüzün bu olduğu kaydedildi.Oyuncu tarafıyla yapılan müzakerelerde herhangi bir sorun olmadığı da gelen haberler arasında. Dembele'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve şartlarda herhangi bir zorluk çıkarmadan teklifi kabul ettiği kaydedildi. Dembele için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Ceyhun Kazancı'nın hafta başına kadar bu konuya da netlik kazandırması bekleniyor.