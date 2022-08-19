Beşiktaş sezonun değil son yılların en büyük transferini gerçekleştirmek üzere.
İngilizlerin "Harika çocuk" olarak nitelendirdiği 26 yaşındaki yıldız, siyah beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Futbol kamuoyunda Dele Alli'nin son zamanlarda performansından yaşadığı gerileme ve özel hayatındaki sıkıntılar sıkça dillendirilince konu yöneticilere soruldu.. Dele Alli transferinde her konunun detaylıca araştırıldığını belirten siyah beyazlı idareciler, İngiliz yıldızın takıma büyük katkı vereceğinden emin.
"ARADIĞI ORTAM"
Teknik direktör Valerien Ismael'in de transfer için onay vererek "Dele Alli yeteneklerini koruyan bir oyuncu. Beşiktaş'ta kendisini sadece futbola vereceği ortamı bulacak" dediği belirtildi.
"TARAFTARI GÖRSE BİLE KENDİNE GELİR"
Öte yandan pazar günü Karagümrük ile oynanacak maçı tribünden izlemesi beklenen Dele Alli için siyah beyazlı yöneticiler, "Bizim stadımıza geldiğinde ve muhteşem taraftarımızı gördüğünde bile içindeki futbol ateşi ortaya çıkacaktır. Bundan şüphemiz yok" yorumunda bulundu.
"BEŞİKTAŞ TEK ŞANSI!"
Liverpool efsanelerinden Jamie Redknapp, Dele Ali'nin Beşiktaş'a transfer ihtimalini değerlendirdi. İngiliz efsane, "Şu an Dele Alli'nin elinde Beşiktaş'tan başka seçenek yok. Bu haldeyken onu isteyecek olan bir Premier Lig kulübü düşünemiyorum. Kariyerini tekrar inşa etmesi için Beşiktaş büyük bir şans" diye konuştu.
İngilizlerin "Harika çocuk" olarak nitelendirdiği 26 yaşındaki yıldız, siyah beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Futbol kamuoyunda Dele Alli'nin son zamanlarda performansından yaşadığı gerileme ve özel hayatındaki sıkıntılar sıkça dillendirilince konu yöneticilere soruldu.. Dele Alli transferinde her konunun detaylıca araştırıldığını belirten siyah beyazlı idareciler, İngiliz yıldızın takıma büyük katkı vereceğinden emin.
"ARADIĞI ORTAM"
Teknik direktör Valerien Ismael'in de transfer için onay vererek "Dele Alli yeteneklerini koruyan bir oyuncu. Beşiktaş'ta kendisini sadece futbola vereceği ortamı bulacak" dediği belirtildi.
"TARAFTARI GÖRSE BİLE KENDİNE GELİR"
Öte yandan pazar günü Karagümrük ile oynanacak maçı tribünden izlemesi beklenen Dele Alli için siyah beyazlı yöneticiler, "Bizim stadımıza geldiğinde ve muhteşem taraftarımızı gördüğünde bile içindeki futbol ateşi ortaya çıkacaktır. Bundan şüphemiz yok" yorumunda bulundu.
"BEŞİKTAŞ TEK ŞANSI!"
Liverpool efsanelerinden Jamie Redknapp, Dele Ali'nin Beşiktaş'a transfer ihtimalini değerlendirdi. İngiliz efsane, "Şu an Dele Alli'nin elinde Beşiktaş'tan başka seçenek yok. Bu haldeyken onu isteyecek olan bir Premier Lig kulübü düşünemiyorum. Kariyerini tekrar inşa etmesi için Beşiktaş büyük bir şans" diye konuştu.