Beşiktaş sezonun değil son yılların en büyük transferini gerçekleştirmek üzere.İngilizlerin "Harika çocuk" olarak nitelendirdiği 26 yaşındaki yıldız, siyah beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Futbol kamuoyunda Dele Alli'nin son zamanlarda performansından yaşadığı gerileme ve özel hayatındaki sıkıntılar sıkça dillendirilince konu yöneticilere soruldu.. Dele Alli transferinde her konunun detaylıca araştırıldığını belirten siyah beyazlı idareciler, İngiliz yıldızın takıma büyük katkı vereceğinden emin.Teknik direktör Valerien Ismael'in de transfer için onay vererekdediği belirtildi.Öte yandan pazar günü Karagümrük ile oynanacak maçı tribünden izlemesi beklenen Dele Alli için siyah beyazlı yöneticiler,yorumunda bulundu.Liverpool efsanelerinden Jamie Redknapp, Dele Ali'nin Beşiktaş'a transfer ihtimalini değerlendirdi. İngiliz efsane,diye konuştu.