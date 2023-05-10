Beşiktaş, Dele Alli'nin yerini Yunanistan'da dolduracak

Sezon başında Everton'dan kiralanan ve Siyah-Beyazlı forma ile beklenen performansı veremeyen Dele Alli, sezon sonunda resmen takımdan ayrılacak.Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezon planlamasında Dele Alli'nin yerine alınacak oyuncuyu belirledi. Yunan basınında çıkan haberlere göre Kara Kartal, Olympiakos'un başarılı orta sahası Pep Biel ile ilgileniyor. Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i de listeye alan Siyah-Beyazlılar'ın ilk tercihini Biel'den yana kullanacağı öğrenildi.Yunan basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;Pep Biel bu sezon 47 maçta 3 bin 621 dakika süre aldı ve 16 gol, 7 asistle oynadı. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.