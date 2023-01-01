Beşiktaş, Dele Alli'nin alternatifini buldu

Dele Alli'nin performansından memnun olmayan Beşiktaş, 10 numara bölgesi için Rumen oyuncu Nicolae Stanciu'yu gündemine aldı

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, Dele Alli'nin alternatifini buldu
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01 Ocak 2023 12:47
Süper Lig'de Adana Demirspor'u tek golle geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Dele Alli'den umudu kesmesi ve yönetimden 10 numara transferi istemesi üzerine harekete geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar Çin Ligi takımlarından Wuhan Tree Towns'ta forma giyen Nicolae Stanciu'yu gündemine aldı. Çin Ligi'nin sona ermesini değerlendirmek isteyen yönetimin Rumen yıldız için kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

22 GOLE DİREKT KATKI

Nicolae Stanciu, Wuhan'da gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu Wuhan'da bu sezon 27 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 12 gol, 10 asistle skorer bir performansa imza attı. On numara mevkisinin dışında sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Romanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu milli forma ile 56 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 11 gollük bir performans ortaya koydu. Yıldız oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Stanciu bir dönem Galatasaray'ın gündemindeydi.

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