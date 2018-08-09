Beşiktaş, David Ospina ile anlaştı!

Kaleci transferi arayışında olan Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'yı transfer etme konusunda önemli bir adım attı.

09 Ağustos 2018 18:04
Beşiktaş, David Ospina ile anlaştı!
Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş'ın David Ospina ile her konuda anlaştığı iddia edildi.
SKY Sports'un haberine göre Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina'nın kendisi ile anlaştı.

ARSENAL'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.

Beşiktaş'ın Arsenal ile de anlaşması halinde transferin kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.



Kaynak: Sporx.com dış haberler

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