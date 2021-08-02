'Beşiktaş, David Okereke'yi transfer etmek istiyor'

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.Belçika basını, Beşiktaş'ın Club Brugge'de forma giyen David Okereke'yi transfer etmek istediğini duyurdu. Siyah-beyazlıların, Okereke'yi kiralamak istediğinin altı çizildi.Club Brugge'ün İtalyan ekibi Spezia'dan 8 milyon euroya 2019'da transfer ettiği 23 yaşındaki Nijeryalı ismin forvet olarak geldiği ancak Belçika'da iki sezonda kanat olarak oynadığı vurgulandı.David Okereke'nin ayrılık ihtimalinin yüksek olmadı nedeniyle, pazar günkü Saint-Gilloise maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.Nijeryalı futbolcunun kısa bir süre içerisinde takımdan ayrılacağı öne sürüldü.Club Brugge'de iki sezonda 71 maça çıkan David Okereke, 15 gol ve 3 assitlik performans sergiledi.