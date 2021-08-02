"Beşiktaş, David Okereke'yi transfer etmek istiyor"

Beşiktaş'ın Club Brugge'de forma giyen David Okereke'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; clubbrugge.be
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'Beşiktaş, David Okereke'yi transfer etmek istiyor'
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02 Ağustos 2021 19:25
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Belçika basını, Beşiktaş'ın Club Brugge'de forma giyen David Okereke'yi transfer etmek istediğini duyurdu. Siyah-beyazlıların, Okereke'yi kiralamak istediğinin altı çizildi.

Club Brugge'ün İtalyan ekibi Spezia'dan 8 milyon euroya 2019'da transfer ettiği 23 yaşındaki Nijeryalı ismin forvet olarak geldiği ancak Belçika'da iki sezonda kanat olarak oynadığı vurgulandı.

David Okereke'nin ayrılık ihtimalinin yüksek olmadı nedeniyle, pazar günkü Saint-Gilloise maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Nijeryalı futbolcunun kısa bir süre içerisinde takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Club Brugge'de iki sezonda 71 maça çıkan David Okereke, 15 gol ve 3 assitlik performans sergiledi.




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