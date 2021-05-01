Beşiktaş dar bütçeyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıkılmadı

Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin bütçesine rağmen, dar bütçeyle elinden gelenin en iyisini yaptı.

Haber; Takvim
Abone Ol
Beşiktaş dar bütçeyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıkılmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 12:39
Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere… Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahipler… Kartal sezon başında ekonomik nedenlerden dolayı sadece 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödedi… Rosier, Ghezzal, Aboubakar gibi lige damga vuran isimler kiralandı…

20 MİLYON EURO HARCADILAR
Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden F.Bahçe bu sezon flaş transferlere imza attı. 20 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödedi. G.Saray ise bu sezon 3.6 milyon Euro'luk harcama yaptı.

MAAŞ BÜTÇELERİ İKİ KATI!
Maaş bütçeleri arasında da büyük farklılıklar var. Beşiktaş futbolcularına 25 milyon Euro öderken, Fenerbahçe'de bu rakam 40 milyon Euro… G.Saray'ın maaş bütçesi ise 45 milyon Euro.

YILDIZLARI YOKTU AMA YIKILMADI
Beşiktaş dar kadrosu olmasına rağmen büyük bir başarı elde etti. 16 oyuncudan yararlanan Kartal, skor yükünü çeken Abobukar, Larin, Cenk ve Ghezzal'dan bazı maçlarda yararlanamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.