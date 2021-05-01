Beşiktaş dar bütçeyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıkılmadı

Beşiktaş tarihe geçecek bir başarıya imza atmak üzere… Bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahipler… Kartal sezon başında ekonomik nedenlerden dolayı sadece 1.6 milyon Euro bonservis ücreti ödedi… Rosier, Ghezzal, Aboubakar gibi lige damga vuran isimler kiralandı…



20 MİLYON EURO HARCADILAR

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden F.Bahçe bu sezon flaş transferlere imza attı. 20 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödedi. G.Saray ise bu sezon 3.6 milyon Euro'luk harcama yaptı.



MAAŞ BÜTÇELERİ İKİ KATI!

Maaş bütçeleri arasında da büyük farklılıklar var. Beşiktaş futbolcularına 25 milyon Euro öderken, Fenerbahçe'de bu rakam 40 milyon Euro… G.Saray'ın maaş bütçesi ise 45 milyon Euro.



YILDIZLARI YOKTU AMA YIKILMADI

Beşiktaş dar kadrosu olmasına rağmen büyük bir başarı elde etti. 16 oyuncudan yararlanan Kartal, skor yükünü çeken Abobukar, Larin, Cenk ve Ghezzal'dan bazı maçlarda yararlanamadı.



