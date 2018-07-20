Beşiktaş, Danimarka'dan genç yetenek getiriyor!

Transfer çalışmalarına devam edeniçin Danimarka'dan transfer iddiası geldi. Beşiktaş'ın Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg'un 16 yaşındaki Türk oyuncusu'yi denemeye aldığı iddia edildi.Aalborg'un 17 yaş altı takımında forma giyen ve gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Emrah'ın bir hafta boyunca Beşiktaş ile idmanlara çıkacağı, beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.Danimarka basınına konuşan 16 yaşındaki futbolcu, ''Gözlemciler gelip benim oynadığım maçları izlediler ve beni denemeye çağırdılar. Bir hazırlık maçında oynayacağımın sözünü verdiler. Umarım performansım ile onları sözleşme imzalamaya ikna ederim.'' sözlerini kullandı.