Beşiktaş, Danimarka'dan genç yetenek getiriyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Danimarka'dan transfer iddiası geldi. Beşiktaş'ın Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg'un 16 yaşındaki Türk oyuncusu Emrah Badilli'yi denemeye aldığı iddia edildi.
Aalborg'un 17 yaş altı takımında forma giyen ve gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Emrah'ın bir hafta boyunca Beşiktaş ile idmanlara çıkacağı, beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.
''UMARIM İKNA EDERİM''
Danimarka basınına konuşan 16 yaşındaki futbolcu, ''Gözlemciler gelip benim oynadığım maçları izlediler ve beni denemeye çağırdılar. Bir hazırlık maçında oynayacağımın sözünü verdiler. Umarım performansım ile onları sözleşme imzalamaya ikna ederim.'' sözlerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Aalborg'un 17 yaş altı takımında forma giyen ve gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Emrah'ın bir hafta boyunca Beşiktaş ile idmanlara çıkacağı, beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.
''UMARIM İKNA EDERİM''
Danimarka basınına konuşan 16 yaşındaki futbolcu, ''Gözlemciler gelip benim oynadığım maçları izlediler ve beni denemeye çağırdılar. Bir hazırlık maçında oynayacağımın sözünü verdiler. Umarım performansım ile onları sözleşme imzalamaya ikna ederim.'' sözlerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın