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Beşiktaş, Danimarka'dan genç yetenek getiriyor!

Beşiktaş, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 16 yaşındaki Emrah Badilli'yi önümüzdeki hafta İstanbul'a getirecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş, Danimarka'dan genç yetenek getiriyor!
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20 Temmuz 2018 15:48
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Danimarka'dan transfer iddiası geldi. Beşiktaş'ın Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg'un 16 yaşındaki Türk oyuncusu Emrah Badilli'yi denemeye aldığı iddia edildi.

Aalborg'un 17 yaş altı takımında forma giyen ve gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Emrah'ın bir hafta boyunca Beşiktaş ile idmanlara çıkacağı, beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.

''UMARIM İKNA EDERİM''

Danimarka basınına konuşan 16 yaşındaki futbolcu, ''Gözlemciler gelip benim oynadığım maçları izlediler ve beni denemeye çağırdılar. Bir hazırlık maçında oynayacağımın sözünü verdiler. Umarım performansım ile onları sözleşme imzalamaya ikna ederim.'' sözlerini kullandı.

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