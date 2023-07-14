Beşiktaş, Daniel Amartey'le imzalıyor!

Emrecan Uzun dışında yeni bir isme imza attıramayan Beşiktaş, yabancı transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Yönetim, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Daniel Amartey ile sonunda anlaşma sağladı. Leicester'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ganalı yıldız, Siyah-beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' dedi.
Kampa katılacak
Taraflar şimdi ufak detayları görüşüyor. Son pürüzlerin de kısa sürede giderilmesi bekleniyor.
Beşiktaş Yönetimi'nin planı, Daniel Amartey'i bu hafta İstanbul'a getirmek. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçirilip, resmi imzayı attıktan sonra Kara Beşiktaş'ın Almanya'daki kampına katılacak.
Yönetim, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Daniel Amartey ile sonunda anlaşma sağladı. Leicester'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ganalı yıldız, Siyah-beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' dedi.
Kampa katılacak
Taraflar şimdi ufak detayları görüşüyor. Son pürüzlerin de kısa sürede giderilmesi bekleniyor.
Beşiktaş Yönetimi'nin planı, Daniel Amartey'i bu hafta İstanbul'a getirmek. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçirilip, resmi imzayı attıktan sonra Kara Beşiktaş'ın Almanya'daki kampına katılacak.