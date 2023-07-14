Beşiktaş, Daniel Amartey'le imzalıyor!

Beşiktaş, Ganalı yıldızla 2+1 yıllık sözleşme için büyük ölçüde anlaşma sağladı. Artık kontratın detayları görüşülüyor. Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Amartey'in bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Daniel Amartey'le imzalıyor!
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14 Temmuz 2023 10:46
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 10:47
Emrecan Uzun dışında yeni bir isme imza attıramayan Beşiktaş, yabancı transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Yönetim, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Daniel Amartey ile sonunda anlaşma sağladı. Leicester'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ganalı yıldız, Siyah-beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' dedi.

Kampa katılacak

Taraflar şimdi ufak detayları görüşüyor. Son pürüzlerin de kısa sürede giderilmesi bekleniyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin planı, Daniel Amartey'i bu hafta İstanbul'a getirmek. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçirilip, resmi imzayı attıktan sonra Kara Beşiktaş'ın Almanya'daki kampına katılacak. 

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