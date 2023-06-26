Beşiktaş, Daniel Amartey için atağa kalktı

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen Daniel Amartey için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Daniel Amartey için atağa kalktı
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26 Haziran 2023 11:33
Son güncelleme 26 Haziran 2023 11:46
Beşiktaş'ın stoper transferi konusundaki hedeflerinden biri İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki savunmacı Daniel Amartey.

ZOR TRANSFER

Deneyimli isim, Kartal'ın öncelikli tercihi. Ancak bonservisinin elinde olması Ganalı futbolcuya olan ilgiyi artırırken Beşiktaş'ın işi hiç de kolay değil. Yönetim, bu oyuncu konusundaki girişimlerini hızlandırdı. Savunmaya 2 takviye yapacak olan Kartal, Amartey'i kaptırmak istemiyor.

Ganalı oyuncu geçtiğimiz sezon Leicester City'de 24 maçta forma giydi.

 
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