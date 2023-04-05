Beşiktaş, Dana Evans ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dana Evans ile sözleşme uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Dana Evans ile sözleşme uzattı
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05 Nisan 2023 14:35
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, sezon başında kadroya dahil edilen ve normal sezonu sayı lideri olarak tamamlayan Dana Evans ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımda maç başına 23,5 sayı ortalamasıyla mücadele eden ABD'li basketbolcu Evans ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dana Evans, aynı zamanda maç başına 5,9 asist ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla Beşiktaş'a katkı sağladı.

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