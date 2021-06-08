Beşiktaş, Cyle Larin'in menajerini çağırdı

Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı golcü Cyle Larin'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Yeni sözleşme için görüşmeler başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Cyle Larin'in menajerini çağırdı
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08 Haziran 2021 12:06
Beşiktaş yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Şu anda Kanada Milli Takımı'nda yer alan Cyle Larin'in Yunan menajeri İstanbul'a davet edildi ve gelecek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesinin düşünüldüğü bildirildi.

Hali hazırda 1.6 milyon euro kazanan Larin'e aynı şartlarda 3 yıllık daha sözleşme teklif edildi. Ek olarak puan başına 4 bin euro ile şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri eklendi.

Yeni sözleşme şartlarını kabul etmesi durumunda, 20 milyon ve üzerinde bir teklif gelmesi durumunda hemen satışı için onay verileceği sözü verildi. Hatta bu maddenin sözleşmeye eklenmesi önerildi.




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