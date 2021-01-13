Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.



Oldukça düşük tempoda oynanan ve az pozisyon olan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Cyle Larin kaydetti.



Beşiktaş, Cyle Larin'in golüyle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.



Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Beşiktaş, hafta sonu Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.



SERGEN YALÇIN'DAN ROTASYON



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmaya 6 değişiklik yaparak çıktı.



Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadığı son karşılaşmada kalede görev verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kaleye koyan Sergen Yalçın, savunmada Francisco Montero'yu oynattı.



Orta sahada Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah'a forma veren Yalçın, Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.



Atakaş Hatayspor maçında görev yapan Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i yedek soyundururken, Valentin Rosier, Domagoj Vida'yı ise maç kadrosuna almadı.



6 MAÇ SONRA İLK 11'DELER



Siyah-beyazlıların genç oyuncuları Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Francisco Montero 6 müsabaka sonrasında on bire girdi. Hastalığı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Utku Yuvakuran, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek beklemiş ve hiç süre alamamıştı.



Dorukhan Toköz ise kulübede beklediği 6 haftada 4 kez, Montero ise sadece Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.



NEİP UYSAL SAĞ BEKTE



Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yaptı. Sezon boyunca birçok mevkide oynayan Necip, Valentin Rosier'in yokluğunda siyah-beyazlı savunmanın sağında forma giydi.



OLDUKÇA SAKİN TEMPO



Karşılaşma hem Beşiktaş hem de Çaykur Rizespor düşük tempoda bir oyun ortaya koydu. Zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman da Çaykur Rizespor rakip kaleye çok adamla gitmeye çalışarak pozisyonlar aradı. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarı da sakin bir tempoya giderken, maçın uzatmaya gideceği düşünüldü. Fakat Beşiktaş'ın 85. dakikadaki golü turu getirdi.



CYLE LARIN SONUCU BELİRLEDİ



Karşılaşmada Beşiktaş adına Oğuzhan Özyakup'un kullandığı kornerde Necip Uysal topu kafaya arka direğe çıkardı. Arka direkte bomboş durumda olan Cyle Larin topu ağlara göndererek Beşiktaş'a 1-0'lık skorla turu getirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun yerden sert pasında meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde sağdan dışarı çıktı.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın pasında topla buluşan Andrade'nin vuruşunda Beşiktaş savunması araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

33. dakikada ceza sahası dışında rakibini çalımlayarak önünü boşaltan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

63. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Mensah penaltı noktası üstünde bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Alberk Koç'un soldan ortasında Doğan Erdoğan meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top auta çıktı.

81. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla topla buluşan Larin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.

85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Necip Uysal kafayla arkaya gönderdi, arka direkte Cyle Larin meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0

87. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleciden dönen meşin yuvarlağı N'Koudou tamamladı, Samudio çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal (Dk. 73 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 73 Josef de Souza), N'Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk. 46 Larin)

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay (Dk. 90 Emir Han Topçu), Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan Erdoğan (Dk. 90 Mithat Pala), Yasin Pehlivan (Dk. 43 Jovancic), Donsah, Michalak, Boldrin (Dk. 66 Samudio), Kemal Rüzgar

Gol: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+3 Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Dk.38 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)



