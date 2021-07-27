Beşiktaş, Cyle Larin'den 10 milyon euro bekliyor!

Beşiktaş yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Cyle Larin'den minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Cyle Larin'den 10 milyon euro bekliyor!
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27 Temmuz 2021 12:11
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini geöiren ve aynı performansını Kanada Milli Takımı'nda da sürdüren Cyle Larin siyah-beyazlı kulübün yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 2 MİLYON EURO

Cyle Larin'e 3 yıllık yeni sözleşme ve 2 milyon euro garanti maaş öneren Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı futbolcudan gelen cevap sonrasında yeni bir strateji belirledi.

ARTIK RESMEN SATIŞ LİSTESİNDE

Transfer döneminin başında Cyle Larin için gelen teklifleri geri çeviren Beşiktaş Yönetimi, bu kez Kanadalı futbolcuyu satış listesine koydu.

10 MİLYON EURO TABAN

Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras ile görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı futbolcunun transferinden en az 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklediklerini iletti.

MAKİNE

Beşiktaş'ta sezonu 19'u lig olmak üzere toplam 23 gol ve 6 asistle tamamlayan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nı da taşımayı sürdürüyor. Larin, ülkesi Kanada'nın Haiti'yi 4-1 yendiği CONCACAF Gold Cup grup maçında da 2 gol attı. Kanadalı golcü, bir önceki maçta da Martinik ağlarını havalandırmayı başarmıştı.

2020/21 sezonu başından bu yana toplam 53 maçta forma giyen 25 yaşındaki forvet, 33 golün altına imza atmayı başardı.


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