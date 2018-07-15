Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden, hazırlık maçı kapsamında Rus ekibiile karşı karşıya geldi ve siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlılar henüz 8. dakikadaile durumu 1-0'a getiren golü buldu.CSKA Moskova, 15. dakikadaile Tolgay'ın golüne karşılık verirken,27. dakikada bulduğu golle 1 farklı üstünlüğü yakaladı.53. dakikadakendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkartan, son olarak 75. dakikadaağları havalandırmasıyla skoru 4-1'e getirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.