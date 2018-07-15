Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi ve siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlılar henüz 8. dakikada Tolgay Arslan ile durumu 1-0'a getiren golü buldu.
CSKA Moskova, 15. dakikada Chalov ile Tolgay'ın golüne karşılık verirken, Astemir Gordyushenko'nun 27. dakikada bulduğu golle 1 farklı üstünlüğü yakaladı.
53. dakikada Mitrovic'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkartan CSKA, son olarak 75. dakikada Efremov'un ağları havalandırmasıyla skoru 4-1'e getirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.
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Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlılar henüz 8. dakikada Tolgay Arslan ile durumu 1-0'a getiren golü buldu.
CSKA Moskova, 15. dakikada Chalov ile Tolgay'ın golüne karşılık verirken, Astemir Gordyushenko'nun 27. dakikada bulduğu golle 1 farklı üstünlüğü yakaladı.
53. dakikada Mitrovic'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkartan CSKA, son olarak 75. dakikada Efremov'un ağları havalandırmasıyla skoru 4-1'e getirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.
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