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Beşiktaş, CSKA'ya farklı mağlup oldu

Beşiktaş, Rus temsilcisi CSKA Moskova ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, CSKA'ya farklı mağlup oldu
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15 Temmuz 2018 16:56
Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi ve siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 

Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlılar henüz 8. dakikada Tolgay Arslan ile durumu 1-0'a getiren golü buldu.

CSKA Moskova, 15. dakikada Chalov ile Tolgay'ın golüne karşılık verirken, Astemir Gordyushenko'nun 27. dakikada bulduğu golle 1 farklı üstünlüğü yakaladı.

53. dakikada Mitrovic'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkartan CSKA, son olarak 75. dakikada Efremov'un ağları havalandırmasıyla skoru 4-1'e getirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.









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