Beşiktaş CSKA Moskova maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Beşiktaş maçını veren kanallar

Süper Ligi'nin yeni ekibi, yeni sol bekini resmen açıkladı., Osmanlıspor'dankadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Süper ligde başarılı olacaklarına inandığını belirten Tiago Pinto, "Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" dedi.veeski futbolcusu, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi eleyen golü atan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i övdü.Mandzukic'in önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Stefan Effenberg, "Bayern Münih'in onu neden sattığını asla anlamadım. Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Takımı için sürekli çalışıyor. İngiltere'ye attığı gol çok önemliydi" ifadelerini kullandı.Stefan Effenberg sözlerini "Mandzukic genç olsaydı, değeri en az 200 milyon euro ederdi. Onu, Neymar'a 10 kere tercih ederim" şeklinde tamamladı.Arjen Robben ise Mandzukic için "O bir savaşçı. Takımınızda her zaman isteyeceğiniz bir oyuncu. En becerikli golcü olmayabilir ama her zaman önemli golleri atıyor" dedi.Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bernard, Benfica'nın ardından West Ham United ile de bir görüşme yaptı.Shakhtar Donetsk ile kontratı sona eren ve bonservisi elinde olan Bernard için West Ham'ın 7 milyon Euro imza parası ve 4 milyon Euro maaş önerdiği kaydedildi. Bernard'ın bu teklifi de kabul etmeyip beklettiği, Londra'nın ardından Torino'ya geçtiği yazıldı.Bernard ve menajerinin en çok bu teklife sıcak baktığı, 10 milyon Euro'luk imza isteğinin karşılanmamasına rağmen 3 milyon Euro'luk maaş beklentilerine 4 milyon verilmesinin mutlu ettiği kaydedildi.Benfica ise Bernard'a 2.2 milyon Euro maaş ve 7 milyon Euro imza parası önermişti.bir dönem ilgilendiğiyeni takımı resmen açıklandı.Liverpool, İsviçreli yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmmen duyurdu.Premier Lig ekibi'nin Xherdan Shaqiri için Stoke City'e 13.5 milyon pound ödeyeceği belirtildi.Geçen sezon Stoke City ile 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.2018 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa, grubu 7 puanla lider bitirdi.Turnuvadaki ilk iki maçını kazanarak son müsabakalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen Fransa'nın, 0-0 sona eren Danimarka karşılaşmasında sergilediği futbol ise tribündekilerin tepkisini çekmişti.Son 16 turunda Arjantin ile erken final tadında bir maç oynayan Fransa, güçlü rakibini 2-1 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti.Çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, yarı finalde ise Samuel Umtiti'nin kafa golüyle Belçika'yı eledi ve adını finale yazdırdı.2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Arjantin'in yanı sıra Nijerya ve İzlanda ile mücadele eden Hırvatistan, 3 maçını da kazanarak son 16 turuna çıktı.Hırvatların 3-0'lık Arjantin galibiyeti, turnuvadaki iddialarını herkese gösterdi. Grup maçlarında 7 gol atan Hırvatistan, sadece 1 gol yedi.Hırvatistan, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında ise normal sürede turu geçemedi. Son 16 turunda Danimarka ve çeyrek finalde Rusya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Hırvatlar, yarı finalde ise İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle saf dışı bıraktı.