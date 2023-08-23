Beşiktaş Coutinho için yeniden devrede

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Philippe Coutinho için yeniden devreye girdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Coutinho için yeniden devrede
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23 Ağustos 2023 09:04
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 09:10
Beşiktaş sezon başında girişimlerde bulunduğu Philippe Coutinho için yeniden devreye girdi.

BEKLEMEYE GEÇTİ

Yıllık 5 milyon Euro'luk teklif sunan siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız futbolcunun kararını beklemeye başladı.

Aston Villa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coutinho için Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin de ciddi ilgisi bulunuyor. Eski Beşiktaşlı Josef de Souza yakın arkadaşının transferi için sezon bitiminde ciddi şekilde uğraşmış ancak ikna etmeyi başaramamıştı.
22 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğmiz sezon Aston Villa formasıyla 22 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı. 

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