Beşiktaş, Claudinho'nun peşinde!

Beşiktaş, Everton oyuncusu Claudinho'yu transfer etmek istiyor. Vitor Pereira'nın da Brezilyalı futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, Claudinho'nun peşinde!
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05 Mart 2022 10:01
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden, şampiyonluk yarışında da gerilerde kalan siyah beyazlılar transfer için yoğun mesai harcıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus kulüplerinde forma giyen isimler bir bir takımlarından ayrılırken; Beşiktaş da bu krizi fırsata çevirip bazı isimleri kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Zenit'in 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Claudinho oldu.

TRANSFER İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Sezon başında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olan Claudinho, birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor. Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen oyuncular arasında yer alan 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş yönetiminin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Zenit'te bu sezon 21 resmi maçta 9 gol atan, 4 de asist yapan Brezilyalı oyuncu sadece 10 numara mevkiinde değil, forvet arkası ve zaman zaman sol kanatta da görev yapabiliyor. Yönetim, bu transfer için tüm şartlarını zorlayacak.

PEREIRA DA İSTİYOR

Beşiktaş'ın ilgilendiği Claudinho için Vitor Pereira'nın da devrede olduğu iddia edildi. Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira'nın Claudinho'yu Corinthians'a getirmek istediğini yazdı.

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