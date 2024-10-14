Beşiktaş çıkış hedefini belirledi

Beşiktaş, Konya, Lyon ve Galatasaray maçlarında 9 puan alarak ligde zirve yarışında öne çıkmayı ve Avrupa Ligi'nde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, son haftalarda düşüş yaşadı. Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a kaybettikten sonra ligde Gaziantep karşısında son dakikada 2 puan bırakan Siyah Beyazlıların planları netleşti. Milli aranın ardından zorlu bir fikstüre girecek olan Beşiktaş, önce Konyaspor'u evinde ağırlayacak, ardından Fransa'nın formda ekiplerinden Lyon ile Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaşacak.
Sonrasında ise Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında büyük bir maça çıkarak Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-Beyazlı teknik ekip, zorlu periyotta alacakları 3 galibiyetle hem ligde zirve yarışında öne çıkmayı hem de Lyon karşısında elde edecekleri bir zaferle Avrupa Ligi'nde temiz bir sayfa açmayı hedefliyor. Milli arayı ekibiyle yoğun bir şekilde değerlendiren Giovanni van Bronckhorst'un, 3'te 3 yapma konusunda inancı tam.
RASHİCA'DAN MİLLİ ASİST
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Kosova, Litvanya'ya konuk oldu. Beşiktaş'ın oyuncusu Milot Rashica, Uluslar Ligi'nde Kosova'nın Litvanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta 88 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, son haftalarda düşüş yaşadı. Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a kaybettikten sonra ligde Gaziantep karşısında son dakikada 2 puan bırakan Siyah Beyazlıların planları netleşti. Milli aranın ardından zorlu bir fikstüre girecek olan Beşiktaş, önce Konyaspor'u evinde ağırlayacak, ardından Fransa'nın formda ekiplerinden Lyon ile Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaşacak.
Sonrasında ise Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında büyük bir maça çıkarak Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-Beyazlı teknik ekip, zorlu periyotta alacakları 3 galibiyetle hem ligde zirve yarışında öne çıkmayı hem de Lyon karşısında elde edecekleri bir zaferle Avrupa Ligi'nde temiz bir sayfa açmayı hedefliyor. Milli arayı ekibiyle yoğun bir şekilde değerlendiren Giovanni van Bronckhorst'un, 3'te 3 yapma konusunda inancı tam.
RASHİCA'DAN MİLLİ ASİST
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Kosova, Litvanya'ya konuk oldu. Beşiktaş'ın oyuncusu Milot Rashica, Uluslar Ligi'nde Kosova'nın Litvanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta 88 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.