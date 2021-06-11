Beşiktaş, Chelsea'nin golcüsüne gitti

CHELSEA OYUNCUYU GÖNDERMİYOR

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın teklif yaptığı sürpriz forvet ortaya çıktı.A Spor'da Haldun Domaç,'ın'nin İngiliz golcüsü'ı kiralamak için resmi girişimi gerçekleştirdiğini belirtti.Domaç ayrıca, Beşiktaş'ın antetli teklif kağıdını da canlı yayında paylaştı.İngiliz kulübü Chelsea'nin de Beşiktaş'ın teklifine teşekkür ettiği ve oyuncuyu kadroda tutmak istediğini belirten resmi yanıtını Beşiktaş'a göndererek teklife olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.Tammy Abraham, geçtiğimiz sezon 33 maçta 1533 dakika süre aldığı Chelsea'de 12 kez ağları sarsarken, 6 da asist yaptı.