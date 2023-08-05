Beşiktaş Chelsea'nin Faslı yıldızı için harekete geçti

Beşiktaş transfer çalışmaları doğrultusunda rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Chelsea'nin orta sahası Hakim Ziyech'e kancayı taktı.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞME
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Faslı yıldızın menajeri ile bir araya geldi. Bu görüşmede Ziyech'in transfer şartları masaya yatırıldı. İki taraf arasında rakamsal farklılıkların olduğu ancak bir görüşmenin daha planlandığı öğrenildi.
SÜPER LİG'E SICAK DEĞİL
Ancak tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de forma giymek istemediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi, Ziyech'i ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Hakim Ziyech, Chelsea'de geçen sezon oynadığı 24 maçta hiç gol kaydedemezken, 3 asist yaptı.
Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Chelsea'nin orta sahası Hakim Ziyech'e kancayı taktı.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞME
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Faslı yıldızın menajeri ile bir araya geldi. Bu görüşmede Ziyech'in transfer şartları masaya yatırıldı. İki taraf arasında rakamsal farklılıkların olduğu ancak bir görüşmenin daha planlandığı öğrenildi.
SÜPER LİG'E SICAK DEĞİL
Ancak tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de forma giymek istemediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi, Ziyech'i ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Hakim Ziyech, Chelsea'de geçen sezon oynadığı 24 maçta hiç gol kaydedemezken, 3 asist yaptı.