Beşiktaş Chelsea'nin Faslı yıldızı için harekete geçti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech için girişimlere başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş Chelsea'nin Faslı yıldızı için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2023 12:34
Beşiktaş transfer çalışmaları doğrultusunda rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Chelsea'nin orta sahası Hakim Ziyech'e kancayı taktı.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞME

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Faslı yıldızın menajeri ile bir araya geldi. Bu görüşmede Ziyech'in transfer şartları masaya yatırıldı. İki taraf arasında rakamsal farklılıkların olduğu ancak bir görüşmenin daha planlandığı öğrenildi.

SÜPER LİG'E SICAK DEĞİL

Ancak tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de forma giymek istemediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi, Ziyech'i ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Hakim Ziyech, Chelsea'de geçen sezon oynadığı 24 maçta hiç gol kaydedemezken, 3 asist yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery