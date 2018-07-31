Transferde İngiliz kulüplerinin talip olduğu Hırvat stoper'nın satışına odaklanan ve bu olası ayrılıktan sonra hedefindeki oyuncuları bir bir renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş,konusunda artık geri sayıma geçti.İngiltere'de Premier Lig'den Championship'e düşen West Bromwich'te top koşturan 28 yaşındaki Belçikalı oyuncuyu kiralamak için teklif yapan siyah-beyazlı yönetim pazarlıklarını çok yoğun biçimde sürdürüyor. Kartal hücum hattının her iki kanadında ve 10 numara bölgesinde görev yapabilen Nacer Chadli'nin transfer edilmesi halinde takım içerisine birçok alternatif yaratmış olacak. Fas asıllı Belçikalı oyuncunun hücum hattında tam bir joker olması nedeniyle teknik heyet tarafından da tercih edildiği belirlendi.Orta saha transferi konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir toplantı daha yapacak olan Başkan Fikret Orman'ın bu zirveden sonra Chadli işine son noktayı koyması bekleniyor. Talisca'nın vedasından sonra o bölgede Adriano ve Babel ikilisini dönüşümlü olarak oynatmak isteyen Güneş, Chadli'nin transfer edilmesi halinde Belçikalı oyuncuyu da bu rotasyona dahil edecek.Bu arada Beşiktaş Yönetimi'nin Chadli'nin gelmesi durumunda sağ bek transferini rafa kaldırabileceği iddia edildi. Belçikalı oyuncunun alınması durumunda, Adriano'nun da sağ bekte görev alabileceğini hesaplayan yönetimin, ofansif orta saha transferinden sonra tüm enerjisini forvete harcayacağı aktarıldı.Hollanda ekibi Twente'den 2013'te 8 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olan Nacer Chadli, Londra ekibinde 3 sezon düzenli forma giyerken, 129 maçta 25 gole imzasını attı. 2016'da 15,2 milyon euroya West Bromwich'e transfer olan Belçikalı futbolcu ilk yılında 32 maçta 5 gol kaydetti, ikinci sezonunda sakatlık problemleri nedeniyle sadece 8 maçta görev yaptı.Chadli, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maçta şans buldu. Belçika formasıyla 1 gol, 1 asiste imza atan başarılı futbolcu, Japonya'ya uzatmada attığı golle takımını çeyrek finale taşıyan isim olmuştu.