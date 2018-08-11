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Beşiktaş Chadli'de sona geldi

Beşiktaş, transfer listesinin başında yer alan Nacer Chadli ile anlaşırken, kiralama ve opsiyon konularında kulübü West Bromwich ile görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş Chadli'de sona geldi
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11 Ağustos 2018 16:00
Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Nacer Chadli konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bonservisi Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da bulunan Nacer Chadli ile Beşiktaş anlaşmaya vardı.

Fransız basınında da geniş yer bulan haberde Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızla anlaşmaya vardığı ancak henüz kulüpler arasında bir anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi. Haberde Beşiktaş ile WBA'nın kiralama, opsiyon gibi konularda görüşmelerini sürdürdüğüne de yer verildi.

2020'ye kadar West Bromwich Albion ile sözleşmesi bulunan Chadli'nin, transfer dönemi kapanmadan takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği Chadli için Lyon'un da adı geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde WBA Menajeri Darren Moore da kısa bir açıklama yapmıştı. Moore yaptığı açıklamada Chadli ile ilgili ''Sezon öncesi kampını kaçırdıktan sonra antrenmanlara katıldı. Chadli, West Bromwich Albion'un oyuncusu. Eğer ayrılırsa ilk olarak siz duyarsınız. Chadli antrenmanlara döndü ve Salı günü oynanacak Nottingham Forest maçında oynayacak'' ifadelerini kullandı.



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