Beşiktaş, Chadli için Vida'yı bekliyor!

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Belçikalı yıldızın kulübünden olumlu yanıt alan, transferi bitirmek içindurumunun netleşmesini bekliyor.Beşiktaş, transferdeki sessizliğini orta sahada bozacak. Bu pozisyon için Milan Badelj, Shinji Kagawa ve Nacer Chadli ile görüşen siyah beyazlılarda Chadli ismi ön plana çıktı.Belçikalı futbolcu için West Bromwich ile temas kuran Beşiktaş, olumlu ilk etapta olumlu yanıt aldı. Siyah beyazlılar transferi bitirmek için Vida'nın durumunun netleşmesini bekliyor.Öte yandan Beşiktaş, yarın B36 Torshavn ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının 23 kişilik kadrosuna Pepe, Quaresma ve Vida'yı almazken, Fulham'a transfer olan Fabri kadroda yer buldu. Takımların maçtan bir gün önce kadroyu değiştirme hakkı bulunuyor.