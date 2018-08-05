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Beşiktaş, Chadli için son düzlükte!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nacer Chadli transferi için Ada'da West Bromwich'le masaya oturacak. Ardından listedeki diğer oyuncuların kulüpleriyle görüşecek.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş, Chadli için son düzlükte!
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05 Ağustos 2018 03:21
Beşiktaş, Nacer Chadli transferi için operasyona başladı! Beşiktaş dış transfer için bitirici hamleleri bu hafta içinde yapacak.

Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner'le birlikte önce İngiltere'ye giderek Chadli için West Bromwich'le masaya oturacak. 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için teklif sunacak olan ikili bu transferi mutlak sonuçlandırmak istiyor

BÜTÜN KOZLARI OYNAYACAK

Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonunu Chadli ile doldurmak isteyen Beşiktaş Başkanı bunun için tüm kozları oynayacak. Orman'ın fiyatı aşağı çekmek için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR

Chadli'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Bu oyuncunun uygun bir rakam olması durumunda bonservisiyle bile transfer edilmesinin gündemde olduğu ortaya çıktı.

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