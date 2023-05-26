Beşiktaş Ceylan, Fulden Ural'ı kadrosuna kattı

Gelecek sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı, smaçör Fulden Ural'ı transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Ceylan, Fulden Ural'ı kadrosuna kattı
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26 Mayıs 2023 15:37
Son güncelleme 26 Mayıs 2023 15:47
Gelecek sezon Sultan Ligi'nde oynayacak Beşiktaş Voleybol takımı, kadrosuna takviye yaptı.

 Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Fulden Ural'la sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fulden Ural'a şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda da görev alan 32 yaşındaki oyuncu; Galatasaray, Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru ve Karayolları kulüplerinde de forma giydi.

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