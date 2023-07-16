Beşiktaş cephesinden Tadic yorumu

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Beşiktaş cephesinden Tadic yorumu
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16 Temmuz 2023 13:01
Beşiktaş'ta uzun yıllar yöneticilik yapan ve transferden sorumlu olan Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu ve teklif yapıldığı Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından açıklamada yaptı.

Erdal Torunoğulları, "Bizdeki temel hata, futbolcunun geçmişine para ödemek. Oysa asıl yapılması gereken, Futbolcunun geleceğine yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.

EMRE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, Augsburg ile oynanan maçın ardından Tadic ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Ancak Sırp futbolcunun tercihi Fenerbahçe oldu.

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