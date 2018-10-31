İkisi ligde, ikisi Avrupa'da olmak üzere 4 maçlık kazanamama serisini farklı Ç.Rize galibiyeti ile sonlandıran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Hafta içi Vodafone Park'ta Genk'e 4-2 yenilen Kartal taraftarlarının sert protestosuyla karşılaşırken 4-1'lik Rize zaferiyle hem kötü seri bitti, hem taraftarla barış sağlandı.Beşiktaş'ın A takımdan sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı da Rize galibiyetiyle 3 puandan çok daha fazla kazanç sağladıklarını belirtirken şunları söyledi:Rize karşısında atılan gollerden sonra gösterilen birlik ve beraberlik çok önemli. Taraftarlarla Beşiktaş'ın bütünleşmesi, Rize maçına 30 bin kişinin gelmesi... O coşku çok iyi oldu. Takım açısından da hoca açısından da yönetim açısından da çok çok iyi geldi. Bu tür şeylerin tekrar yaşanmaması için kazanmak gerek. İnşallah bundan sonra böyle de devam edecek.Rize galibiyeti moral oldu. Tedaviremiyen dönüyor. Başakşehir maçına cezalı Quaresma ve sakat Gökhan Töre hariç tam kadro çıkacağız. Liderle aramızda 3 puan fark var. Daha 10. haftayı geride bıraktık. Başakşehir'i yenince puanımız 21 oluyor, yeniden zirveye çıkıyoruz.Hocasıyla, taraftarıyla, yönetimiyle bütünleştiğinde Beşiktaş'ın şampiyon olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu sağlandığında takımın önünde hiçbir şey duramaz. Bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş'tır. Benim buna inancım da tam..."