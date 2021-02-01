Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferini açıkladı

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferini açıkladı
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01 Şubat 2021 21:17
Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

CENK TOSUN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Everton'dan sezonun kalan bölümü için 1 milyon 250 bin euro kazanacak olan Cenk Tosun, Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından 250 bin euro indirim yaptı ve 250 bin euro, "Şampiyonluk primi" olarak anlaşmaya eklendi. Beşiktaş şampiyon olursa, Cenk Tosun sezonun kalan bölümünde 1 milyon 250 bin euro kazanacak.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun'un lisansını çıkardı.






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