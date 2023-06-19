Beşiktaş, Cenk Tosun ile masaya oturuyor

Beşiktaş iç transferde çalışmalarına bugünden itibaren başlıyor.
Siyah beyazlı takımın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile masaya oturacak yönetim bu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin alınan ekonomik tedbirler doğrultusunda hareket edeceği öğrenilirken yıldız oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ve maç başı ücret önerilmesi bekleniyor.
GÜNEŞ İLE BİRLİKTE YENİDEN PARLADI
Siyah beyazlı takımda sezona istediği gibi başlayamayan Cenk Tosun, teknik adam değişikliğinden sonra yeniden kendini buldu.
Valerien İsmael döneminde çıktığı 10 maçta sadece 1 gol atan ve asist katkısı bulunmayan 32 yaşındaki futbolcu Şenol Güneş ile patlama yaşadı.
Güneş'in ligde 22 maçta şans verdiği Cenk, 14 gol, 7 asistle 21 gole direkt katkı vermeyi başardı.
Siyah beyazlı takımın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile masaya oturacak yönetim bu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin alınan ekonomik tedbirler doğrultusunda hareket edeceği öğrenilirken yıldız oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ve maç başı ücret önerilmesi bekleniyor.
GÜNEŞ İLE BİRLİKTE YENİDEN PARLADI
Siyah beyazlı takımda sezona istediği gibi başlayamayan Cenk Tosun, teknik adam değişikliğinden sonra yeniden kendini buldu.
Valerien İsmael döneminde çıktığı 10 maçta sadece 1 gol atan ve asist katkısı bulunmayan 32 yaşındaki futbolcu Şenol Güneş ile patlama yaşadı.
Güneş'in ligde 22 maçta şans verdiği Cenk, 14 gol, 7 asistle 21 gole direkt katkı vermeyi başardı.