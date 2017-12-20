Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, değerine değer katmaya devam ediyor. Sezon başında Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun için Crystal Palace'ın yaptığı 12.5 milyon euro'luk teklifi "Bu para çok az" diyerek reddetmişti. Tam da o dönemde Hırvatistan ile milli maç oynanmış ve karşılaşmayı Cenk'in golüyle 1-0 kazandı A Millilerimiz...Türkiye A Milli Takımı, Dünya Kupası'na gidemedi ama Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi'nde adeta harikalar yarattı. Cenk'e şu günlerde Premier Lig'den 20 milyon euro'luk teklifler geliyor, hatta 25 milyon euro'yu zorlayacak tekliflerin de ocak ayı içinde gelebileceği konuşuluyor.Başkan Orman'ın yakın çevresine Cenk Tosun için istediği bu rakamın sebebini şöyle açıkladığı öğrenildi:Neden mi? Şampiyonlar Ligi'nde Lukaku 4, Morata ise 1 gol attı. Lacazatte ve Silva oynamıyor bile. Cenk ise Avrupa'yı titretiyor!..Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun'un satılıp satılmaması... Teknik direktör Şenol Güneş her fırsatta, "bırakmam" diyor, Başkan Fikret Orman ise "40 milyon euro" değer biçiyor. Orman, Güneş'e Cenk'i "bahsedilen rakamlara" satmaları durumunda; Slimani Giroud, Bony ve Benteke gibi oyunculara hemen forma giydireceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adamın ise Başkan Orman'a, "Cenk'in yerini ancak Benzema, Suarez, Agüero gibi bir forvetle doldurabilirim" diyerek hedefini yüksek tuttuğu öğrenildi.Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun gelişmeye çok açık bir forvet oyuncusu. Mario Gomez, Demba Ba ve Vincent Aboubakar gibi özel golcülerden çok şey öğrendi Cenk. Eğer daha üst bir lige giderse, çok üzerine koyacağına hiç şüphe yok. Devre arası değil belki ama sezon sonu Cenk Tosun mutlaka gitmeli. Daha büyük hedeflere koşmak istiyorsa Süper Lig'in üzerine çıkması şart. Tabiki Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in bu konudaki fikir ve tutumları, belirleyici rol oynayacak.